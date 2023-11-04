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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Yeniakit Publisher
2023-11-04 21:53:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından Galatasaray'dan bir gönderme geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.

Süper Lig devi Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'ye gönderme

Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.

İşte o paylaşım;


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