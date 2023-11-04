Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından Galatasaray'dan bir gönderme geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.
Süper Lig devi Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'ye gönderme
Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.
İşte o paylaşım;
Spor
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'den şoke eden çıkış! Bunu duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Spor
Galatasaray'ı ayağa kaldıracak gelişme! Tatil yapmaya gelmiş, 1,5 milyon euroyu alıp gidecek...