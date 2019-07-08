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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

- Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adamın 45 yıl önce futbolcu olarak Galatasaray'a imza attığı anı bir videoyla paylaştı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.

Fatih Terim, 1974 yılında futbolcu olarak girdiği sarı-kırmızılı kulüpte, özellikle teknik adamlığı döneminde tarihi başarılara imza attı.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
  1. 45. yıl
  2. Fatih Terim
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  5. SÜPERLİG

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