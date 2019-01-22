Galatasaray'dan Dubai çıkarması! Alan Carvalho tamam...

Galatasaray'da gündem forvet transferi. Dubai’ye giden sarı kırmızılı yöneticiler Alan Carvalho’yu bitirdi. Peki Galatasaray'ın transfer listesinde başka hangi isimler var? Galatasaray hangi oyuncularla ilgileniyor? Galatasaray'ın Pato ve Tetteh için de girişimleri var mı?

Galatasaray'da Alan Carvalho sesleri

Galatasaray forvet transferinde bitirici darbeye hazırlanıyor... Sarı-Kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Dubai'ye giderek Alan Carvalho'nun işini bitirdi. Brezilyalı yıldızın kulübü Guangzhou Evegrande ile de görüşen ikili tüm pürüzleri giderdi ve bu transferde mutlu sona ulaştı.





Göztepe maçına yetişecek

Alan Carvalho'nun en geç yarın İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı futbolcunun Göztepe karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.





Galatasaray'ın Pato ve Tetteh için de girişimleri var mı?

Albayrak ve Hanedar Abu Dabi'ye de geçerek burada Pato için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca Sparta Prag'lı Tetteh için de görüşmelerini sürdüren yönetim 2 golcüden 1'ini alacak..