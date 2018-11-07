Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması!

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımının isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ahmet Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

Törende konuşan Okan Böke, HDI Sigorta ile yaptıkları anlaşmanın bir yıllık olduğunu belirterek, "Galatasaray oynadığı her alanda iddalı bir takım olmak istediği için sponsorluğun hem maddi hem de manevi değeri son derece yüksek. Taraftarın bize verdiği desteğe layık olmaya çalışacağız. Takımımız iyi çalışıyor. Bu sezonu da başarılı bir şekilde bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Okan Böke, bu sezon hem erkek hem de kadınlarda mücadele ettikleri CEV Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Anlaşma bir milyon 700 bin lira

HDI Sigorta Genel Müdürü Ahmet Ceyhan da Galatasaray ile iş birliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Biz geride kalan iki sezonda erkek takımına sponsorluk yaptık. Bu sene kadın voleybol takımına destek olmamız istendi. Türk sporuna destek vermek gibi bir misyonumuz var. Çok keyifli ve verimli giden bir iş birliğimiz var. İnşallah iş birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada sponsorluk anlaşmasının maliyetinin bir milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.