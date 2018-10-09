THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Galatasaray’dan Derdiyok açıklaması

Galatasaray Kulübü, Derdiyok’un TL ile sözleşme teklifini kabul etmediği ve bu yüzden de kadroya alınmadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

09 Ekim 2018 Salı 16:32
Galatasaray’dan Derdiyok açıklaması

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugünkü Takvim Gazetesi’nde ’Eren’in Derdi Duygusal’ başlığı ile haber niteliği taşıdığı iddia edilen bir metin yayınlanmıştır. Haber sıkıntısı yaşandığı günlerde temelsiz iddiaların tipik bir örneğini oluşturan söz konusu içeriğin niyeti, metnin altına atılamayan imzadan ibarettir.

Kime ait olduğu bilinmeyen, sahibi belirsiz bu tip metinler, kişilerin hayal dünyasında kurdukları ve masa başında hazırladıkları senaryolardan öteye gidememektedir.

Ayrıca Fotomaç Gazetesi’nde, Savaş Çorlu imzasıyla yayınlanan, ’Eren Derdiçok’ başlıklı metindeki ifadeler ve yaşandığı iddia edilen diyaloglar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu kuruluşlara karşı, kendi alanlarındaki değerine veya saygınlığına bakmaksızın, bu tip içeriklere devam etmeleri halinde hukuki ve idari tedbirlerimizi kullanacağımızı vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:32
  1. GALATSARAY
  2. EREN Derdiyok
  3. süper lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    1. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    2. Kuzey Irak'ta MİT-TSK operasyonu!
    3. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün..
    4. Gemi batarken Türk gemiciler böyle..
    5. "Ülkeyi Suriye'ye çevirecek!"
    6. Kırışıklıklara karşı elma ve domates
    7. KOSGEB desteği nasıl alınır?
    8. CHP'den "Enflasyonla Mücadele..
    9. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    10. Kemal'in tiyatrosu güldürmeye devam..
    11. Kanama çürükten beter!
    12. Zeytinburnu açıklarında demirleyen..
    13. ESK ve AOÇ indirimli ürünlerini açıkladı
    14. Endonezya'da ölü sayısı 2 bini geçti
    15. Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı..
    16. Düzce'de bulundu! Herkes seferber oldu
    17. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    18. Köylüler yaralı halde buldu! Tüm köy..
    19. Manisa'da yaşlı kadın yangında..
    20. Kırıkkale'de korkunç kaza, yaralılar var
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?