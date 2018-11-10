Galatasaray'dan çifte bomba! İşte Fatih Terim'in istediği yıldız futbolcular

Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı. Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi. FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı.

TERİM'İN İSTEDİĞİ İKİ İSİM

İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse. Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor. Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in aksine solak olan 32 yaşındaki Belçikalı yıldızın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İKİSİ DE SICAK BAKIYOR

Katalan ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vermaelen için sorun çıkarmayacağı tahmin ediliyor. Cenk Tosun'lu Everton'da Premier Lig'de sadece 48 dakika süre alan Niasse de Terim'in istediği hızlı ve hareketli forvet tanımını karşılıyor. 28 yaşındaki Senegalli golcü Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

Everton'a kiralık teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Niasse'nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacak.