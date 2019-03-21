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Galatasaray'dan Bruma hamlesi! Geri dönüyor

Galatasaray eski oyuncusu ve şimdilerde Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Armindo Bruma'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:11
Galatasaray'dan Bruma hamlesi! Geri dönüyor

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor… Geçtiğimiz günlerde Alman basını Galatasaray’ın Kenan Karaman’ı gündemine aldığını ileri sürmüştü. Dün de Portekiz’den Bruma iddiası ortaya atıldı… Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ile yıldızı bir türlü barışmayan eski yıldızı Armindo Bruma için nabız yoklamaya başladı.

Fatih Terim nabız yokladı!

HABERİN içeriğinde teknik direktör Fatih Terim’in eski öğrencisini bizzat aradığı ve halini hatırını sorarak ‘yeniden benimle çalışır mısın?’ dediği bilgisine yer verildi. 2017 yazında 14 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle Alman ekibine satılan Bruma, bu sezon başında Ralf’in takımın başına gelmesiyle birlikte formayı unuttu. Rotasyonda kullanılan Bruma’nın da ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Güneş

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:11
  1. Karaman
  2. Galatasaray
  3. Armindo Bruma
  4. Leipzig
  5. Bundesliga
  6. Almanya
  7. Fatih Terim

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