Galatasaray'dan 'Boca Juniors' hamlesi! 50 bin kişi izleyecek

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla birlikte moral bulmak için TT Stadyumunda taraftara açık antrenman yapacak. Stadın tamamının dolması halinde, Türkiye'de ilk kez bir idman 50 bin kişi tarafından takip edilmiş olacak.

Geçen sezon ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir antrenmanı taraftara açık gerçekleştirmişti. Galatasaray tribün liderlerinden Sebahattin Şirin, aynı uygulamanın Beşiktaş derbisi öncesinde de hayata geçirileceğini açıkladı.

Beşiktaş maçı öncesinde yapılacak

Sosyal medya hesabından bu gelişmeyi duyuran Şirin, "Beşiktaş maçı öncesinde stadımızda taraftarımıza açık idman yapılması yönünde bizlere gelen yoğun talep üzerine Fatih Terim hocamızla görüştük ve idman sözünü aldık. Şimdi istisnasız tüm Galatasaraylılara düşen görev stadımızı 52 bin Aslan tek bir koltuk boş bırakmadan doldurmak, kenetlenmemizi tüm Dünya'ya göstermek ve yeni bir rekora hep birlikte imza atmak olacaktır!" ifadelerini kullandı.