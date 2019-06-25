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Galatasaray'dan bir transfer daha! Formayı sırtına geçirdi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor’da alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını giydi.

25 Haziran 2019 Salı 15:46
Galatasaray'dan bir transfer daha! Formayı sırtına geçirdi

Güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yerli operasyonu kapsamında anlaşmaya vardığı Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Küme düşen Bursaspor'dan alacaklarına karşılık sözleşme fesih noktasına gelen Yusuf Erdoğan, arkadaşlarının isteği üzerine sarı kırmızılı formayı giyerek poz verdi.

Yusuf Erdoğan, sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Bursaspor takımlarının formasını giydi. 254 resmi maçta 37 gol, 32 asistlik katkı sağladı. Son sezonunda Bursaspor formasıyla 26 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asist yapabildi. Bursaspor küme düştü. 

 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:46
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