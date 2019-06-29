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Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Anlaşma sağlandı

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray önceden söz kestiği Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözşleme imzalayacağı öğrenildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Anlaşma sağlandı

Transferde gaza basan ve kampa yetiştirmek için pazarlıklarını sonlandırmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan bir transfer haberi daha geldi.

L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.

Toulouse taraftarlarının aklından çıkmadığı belirtilen ve biten sözleşmesinin ardından istediği takımlarla görüşebileceği kaydedilen Türk asıllı İsveç Milli oyuncunun Galatasaray'a gitmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep eden Jimmy Durmaz'a Galatasaray'ın yaptığı son teklif ise 1,5 milyon euro olmuş ve sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı.

Süper Lig'i yakından tanıyor

Oyuncu geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Durmaz, Süper Lig'i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse'da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı. (Sporx)

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
  1. Galatasaray
  2. Jimmy Durmaz
  3. Fransa
  4. Toulouse

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