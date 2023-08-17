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Spor Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması: Hesabını soracağız
Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması: Hesabını soracağız

Yeniakit Publisher
2023-08-17 01:19:00 -

Galatasaray, Beşiktaş'ın Rashica transferinde kullanılan videoya ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, resmi hesabından Beşiktaş'ın Rashica transferini duyurduğu videoyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada; "Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır." sözlerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.
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Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

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