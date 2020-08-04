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Spor

Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:01:03 -
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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