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Spor

Galatasaray'dan Arda Turan'a maç başı 200 bin lira!

Uzun süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Arda Turan maç başına 200 bin TL alacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:53:00 -

Galatasaray’da geri dönmesi gündemde olan Arda Turan’ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise tecrübeli futbolcunun bu jestine, maç başı teklifini yüksek tutarak yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın da 200 bin lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın Arda Turan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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Yorumlar

yücel

çok para 200.000, asgari ücret neyine yetmiyor sanki bir iş yapabilecek
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