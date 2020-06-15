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Spor

Galatasaray'dan Andone ve Muslera'nın durumu hakkında açıklama

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Andone'nin sağ diz iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildi - Karşılaşmada tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera, yarın ameliyat edilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:39:36 -
Galatasaray'dan Andone ve Muslera'nın durumu hakkında açıklama

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Florin Andone ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florin Andone'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Andone'nin tedavisinin detaylarının sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak görüşmelerden sonra planlanacağı aktarıldı.

Karşılaşmada tibia ve fibula kemikleri kırılan kaleci Fernando Muslera'nın da yarın ameliyat edileceği kaydedildi.

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