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Galatasaray'dan ana sponsoru Doğa Sigorta'ya ziyaret

26 Şubat 2019 Salı 16:11
Galatasaray'dan ana sponsoru Doğa Sigorta'ya ziyaret


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ana sponsoru Doğa Sigorta'nın çalışanlarını ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Doğa Sigorta Genel Müdürü Çoşkun Gölpınar'ın ev sahipliğinde Doğa Sigorta Genel Müdürlüğünde düzenlenen organizasyona basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı, basketbol şube menajeri Ömer Yalçınkaya, başantrenör Ertuğrul Erdoğan, idari ve teknik kadro ile oyuncular katıldı.

Doğa Sigorta ile uzun yıllar çalışmak istediklerini belirten Erol Özmandıracı, "Doğa Sigorta'ya tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha uzun yıllar beraber hareket edeceğimizi ümit ediyorum. Sponsorluklar kısa vadeli olmamalı, bunun marka bilinirliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Seneye İnşallah daha iyi bir takım kurmak için Nihat Bey ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer Yalçınkaya ise Doğa Sigorta ile olan birliktelikten duydukları memnuniyetini dile getirdi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da basketbolda sponsorluğun önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum biz sahada Doğa Sigorta ve Galatasaray gibi iki güçlü markanın değerini arttıran şekilde basketbol oynarız. Umarım iki büyük marka da her geçen sene daha da güçlenerek, daha da büyük katkı yaparak ve şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray takımıyla beraber bu sponsorluğu pekiştirir."

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Galatasaray ile olan birlikteliğin herkes tarafından mutlulukla karşılandığını belirtti.

Çoşkun Gölpınar da Galatasaray ile sponsorluğa sahip olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:11
  1. Basketbol
  2. Doğa Sigorta
  3. Doğa Sigorta Genel Müdürü Çoşkun Gölpınar
  4. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı
  5. Ertuğrul Erdoğan
  6. Galatasaray
  7. Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı

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