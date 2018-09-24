THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Galatasaray'dan Alvaro Negredo bombası!

Galatasaray, Beşiktaş'tan Al Nasr'a giden İspanyol golcü Negredo'yu kiralamak istiyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:47
Galatasaray'dan Alvaro Negredo bombası!

Türkiye'de transfer sezonunun kapanmasının ardından Al-Nasr'ın yolunu tutan Alvaro Negredo tekrar Süper Lig'e dönebilir. A Spor'un haberine göre Eren Derdiyok'a alternatif bir golcü arayan Galatasaray, İspanyol golcüyü kiralamak istiyor.

GOLCÜ TRANSERİ YAPAMAMIŞTI
Yaz döneminde birçok golcüyle ilgilenen sarı kırmızılı ekip, FFP nedeniyle hücum hattına takviye yapamamıştı. 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçında da Eren Derdiyok maça yedek kulübesinde başlarken ileri uçta Henry Onyekuru görev almıştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Nasr, Beşiktaş'tan Negredo'yu transfer etmişti. Al Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtilmişti.

18 GOL ATMIŞTI
Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:47
  1. galatasaray
  2. alvaro negredo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özdemir'den şaşırtan Erdoğan kararı!
    1. Özdemir'den şaşırtan Erdoğan kararı!
    2. AK Parti 40 ili analiz etti!
    3. Trump'ın gözdesi ile ilgili bir taciz..
    4. Nikaragua'da protestolar yeniden..
    5. İran önemli açıklama: Yakalandılar!
    6. Amasya'da 2 haftadır yaşam savaşı..
    7. İran duyurdu: Yakalandılar!
    8. 4 yıl aradan sonra bir ilk! Geri dönüyor
    9. MHP'nin af teklifi ne zaman hayata..
    10. Gazeteden promosyonla alınan uçağı 30..
    11. Alman vakıfları zehir saçıyor
    12. Aftan kimler yararlanacak?
    13. Sebep neden faiz değil de pantolon?
    14. Siirt'te 3 terörist öldürüldü
    15. Karadeniz'den balık fışkırıyor! Tek..
    16. Galatasaray'dan Alvaro Negredo bombası!
    17. Fatih Terim taraftara küfretti
    18. 10 dakikada 9 pide yedi
    19. Filipinler'deki heyelanlarda ölü..
    20. BES 3 yıl zorunlu mu olacak?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!