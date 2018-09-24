Galatasaray'dan Alvaro Negredo bombası!
Galatasaray, Beşiktaş'tan Al Nasr'a giden İspanyol golcü Negredo'yu kiralamak istiyor.24 Eylül 2018 Pazartesi 10:47
Türkiye'de transfer sezonunun kapanmasının ardından Al-Nasr'ın yolunu tutan Alvaro Negredo tekrar Süper Lig'e dönebilir. A Spor'un haberine göre Eren Derdiyok'a alternatif bir golcü arayan Galatasaray, İspanyol golcüyü kiralamak istiyor.
GOLCÜ TRANSERİ YAPAMAMIŞTI
Yaz döneminde birçok golcüyle ilgilenen sarı kırmızılı ekip, FFP nedeniyle hücum hattına takviye yapamamıştı. 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçında da Eren Derdiyok maça yedek kulübesinde başlarken ileri uçta Henry Onyekuru görev almıştı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Nasr, Beşiktaş'tan Negredo'yu transfer etmişti. Al Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtilmişti.
18 GOL ATMIŞTI
Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.
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