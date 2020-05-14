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Spor

Galatasaray’dan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:31:13 -
Galatasaray’dan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesaj yayımladı.


Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK’de koronavirüs testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

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