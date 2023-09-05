Galatasaray'dan Ahmet Çakar'a yalanlama

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Beyaz TV’de yorumculuk yapan Ahmet Çakar’ın, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha’nın kavga ettiğini iddia etmesinden sonra açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı ve RTÜK'e şikayette bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın açıklamasında, Beyaz TV'nin sarı-kırmızılı tüm organizasyonlara girişinin yasaklandığı vurgulandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Spor Kulübü'ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki 4 Eylül 2023 tarihli "Derin Futbol" programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

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Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü'nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır.

Olay

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Zaha’nın antrenmanda Kerem Aktürkoğlu’nu dövdüğünü söylemişti.

Çakar, gelen tepkilerin ardından bu iddiayı sosyal medyada gördüğünü belirtti.