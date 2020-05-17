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Spor

Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde İngiliz ekibi Arsenal’i penaltılar sonucunda mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:57:24 -
Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde İngiliz ekibi Arsenal’i penaltılar sonucunda mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.


Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası için özel videolar hazırladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip #17Mayıs’ta kupayı Türkiye’ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" denildi.


Final maçından anların ve kupanın yapılırken görüntülerinin bulunduğu videoda ise, "17 Mayıs 2000 tarihinde Bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. Avrupa’da hiç kimse kupanın Türkiye’ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye’de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray" ifadeleri yer aldı.


Diğer paylaşımda da, "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven’ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notu yazıldı.

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