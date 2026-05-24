Galatasaray'da yılın transfer bombası! Okan Buruk da yeşil ışık yaktı

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray’da, dünya klasındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı. Yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyme hayalini gizlemeyen tecrübeli orta saha oyuncusunun, bu kez transferin resmiyete dökülmesi için Inter’deki maaşından büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu öne sürüldü. TFF'nin yabancı kuralı sonrası yerli kalitesini artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da bu transfere yeşil ışık yaktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Sözcü'de yer alan habere göre: Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Haberde 2 kez sarı-kırmızılıların kapısından döndüğü belirtilen yıldız ismin parçalı formaya kavuşmak için her türlü fedakarlığı yapacağı kaydedildi.

Hakan'ın Inter'de kazandığı 6.5 milyon eurodan vazgeçip, 5 milyon euroyu kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Çıkan haberde TFF'nin 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli kalitesini artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un da Hakan'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Ayrıntılarda başarılı çalıştırıcının orta sahaya liderlik edecek dünya klasındaki yıldıza sıcak baktığı bilgisine yer verildi.

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan için Galatasaray'ın bonservis bütçesi 10-12 milyon euro seviyesi olduğu İtalyan ekibinin talebinin ise 25 milyon euro olduğu aktarıldı.

