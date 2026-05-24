Galatasaray’da yılın transfer bombası! Okan Buruk da yeşil ışık yaktı

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da rota yeniden Hakan Çalhanoğlu'na döndü. Milli oyuncunun bu kez sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük bir fedakarlık yapma kararı aldığı öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı. Yıllardır sarı-kırmızılılara transferi konuşulan milli oyuncu için bu kez işler resmiyete dökülebilir.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Sözcü'de yer alan habere göre: Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Haberde 2 kez sarı-kırmızılıların kapısından döndüğü belirtilen yıldız ismin parçalı formaya kavuşmak için her türlü fedakarlığı yapacağı kaydedildi.

Hakan'ın Inter'de kazandığı 6.5 milyon eurodan vazgeçip, 5 milyon euroyu kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Çıkan haberde TFF'nin 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli kalitesini artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un da Hakan'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Ayrıntılarda başarılı çalıştırıcının orta sahaya liderlik edecek dünya klasındaki yıldıza sıcak baktığı bilgisine yer verildi.

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan için Galatasaray'ın bonservis bütçesi 10-12 milyon euro seviyesi olduğu İtalyan ekibinin talebinin ise 25 milyon euro olduğu aktarıldı.