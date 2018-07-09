Galatasaray'da yıldız futbolcu yeniden gündemde! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da büyük bir boşluğu olduğu orta saha için Ndiaye gündeme geldi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fernando'nun yanına Şampiyonlar Ligi seviyesinde isim istiyor. Sadece Donk ile koca sezonun geçmeyeceğini düşünüyor. İmparator'un aklındaki 1 numaralı aday ise Badou Ndiaye. Devre arasında Stoke City'ye transfer olan ve Fatih hoca yönetiminde sadece 2 maça çıkan Ndiaye konusunda haftalardır görüşmeler sürüyor. Kulübü küme düştüğü için Ndiaye ayrılacak. Senegalli futbolcu, kiralık olarak yeniden Galatasaray forması giymeye de sıcak bakıyor. Ancak yıldız ismin maliyeti bu transfere engel oluyor.

''BU PARAYI BİZ VEREMEYİZ''

Başkan Mustafa Cengiz, "Ndiaye kulübünde 3.5 milyon Euro alıyor. Bu parayı biz veremeyiz. Nokta" diyerek başarılı orta sahaya indirim mesajı gönderirken, gözler şimdi Ndiaye'de. Yönetim, rakamı aşağı çekmek için uğraş veriyor. Hedef, Osmanlıspor'dan Galatasaray'a geldiğinde 2 milyon 750 bin Euro'ya anlaşılan Ndiaye ile yeniden bu rakam üzerinden el sıkışmak. Cim Bom, kiralama bedeli olarak da Stoke City'ye 2 milyon Euro ücret vermeye hazır.