0553 313 94 23

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Sarı-kırmızılılar, yarın ve cuma günü sağlık kontrolünden geçecek

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başlıyor.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar yarın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Futbolcular yarın ve 5 Temmuz Cuma günü sağlık kontrolünden geçecek.

Hazıklıklarını 14 Temmuz Pazar gününe dek İstanbul'da sürdürecek Galatasaray, iki günlük iznin ardından 17 Temmuz Çarşamba günü kamp yapmak için Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına gidecek. Sarı-kırmızılı takım, bir haftalık kampın ardından 23 Temmuz Salı günü Türkiye’ye dönecek.

Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemiyle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. yeni sezon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan’da çevre temizliği
    1. Çan’da çevre temizliği
    2. Havalandırma boşluğuna düşen güvercini..
    3. Bitlis’te yol asfaltlama çalışması
    4. Çorum olaylarında hayatını kaybedenler..
    5. Gençlerbirliği'nde transfer
    6. Yaşlı kadının yıpranan evi, Başkan..
    7. Vicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa..
    8. Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa..
    9. Libya'daki düzensiz göçmenler için..
    10. Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1..
    11. Londra'da acil durum! Tahliye başladı
    12. AP'de gelenek bozulmadı! İtalyanla..
    13. Erdek’te taşıma ücretlerine zam
    14. Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor
    15. Putin imzayı attı! Kritik anlaşma..
    16. Aksaray’da Ziraat Odasına ekipman..
    17. KA-DER’den milletvekili Kavuncu’ya..
    18. Ali Koç: "Camiamıza yakışır şekilde..
    19. Karatay’dan “Geleceğini Çöpe Atma”..
    20. Rusya INF anlaşmasını askıya aldı
    21. Sinüsler bitkisel yollarla nasıl..
    22. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları..
    23. Önce yaya projesi Edremit’te hayata..
    24. "Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç..
    25. Bolaman havzası ıslah ediliyor
    26. Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile anlaştı
    27. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,..
    28. Sincan’da trafik kazası; 1 yaralı
    29. Yolun karşısına geçmek isterken..
    30. "Askeri alanda düşmana yolu kapattık"
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz