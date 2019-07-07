Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki günün ilk idmanında salon çalışması gerçekleştirildi. Core ve aktivasyon çalışmalarının ardından sahada ve rampada koşu yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günün ikinci idmanına bireysel salon çalışmalarıyla başladı. Sahadaki ilk bölümde topla yapılan ısınma hareketleri sonrası önce 8'e 8, sonra da 10'a 10 pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Sabah idmanı öncesinde 19 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.