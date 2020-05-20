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Spor

Galatasaray’da testler negatif

Galatasaray’da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:33:14 -
Galatasaray’da testler negatif

Galatasaray’da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" denildi.

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