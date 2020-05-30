  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'da test sonuçları açıklandı

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 23:32:00 -
Galatasaray'da test sonuçları açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

2020'nin felaketler zinciri devam ediyor! Bilim adamları tedirgin: Güneş'in manyetik alanı zayıfladı!
2020'nin felaketler zinciri devam ediyor! Bilim adamları tedirgin: Güneş'in manyetik alanı zayıfladı!

Teknoloji

2020'nin felaketler zinciri devam ediyor! Bilim adamları tedirgin: Güneş'in manyetik alanı zayıfladı!

İngiltere'yi sarsan iddia: Gerçek ölü sayısı...
İngiltere'yi sarsan iddia: Gerçek ölü sayısı...

Korona Virüs

İngiltere'yi sarsan iddia: Gerçek ölü sayısı...

Karpuz için kritik karar!
Karpuz için kritik karar!

Ekonomi

Karpuz için kritik karar!

Dikkat çeken 'kolonya' uyarısı: Virüs elinize yapışabilir
Dikkat çeken 'kolonya' uyarısı: Virüs elinize yapışabilir

Korona Virüs

Dikkat çeken 'kolonya' uyarısı: Virüs elinize yapışabilir

Katar'da endişelendiren tablo! Durum ciddi
Katar'da endişelendiren tablo! Durum ciddi

Korona Virüs

Katar'da endişelendiren tablo! Durum ciddi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı