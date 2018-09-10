Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

Sedef Hacısalihoğlu, yaptığı hesap hatası nedeniyle Galatasaray'ın forvet transferini gerçekleştiremediği suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Galatasaray Kulübü ise bu haberi yalanlamıştı.

Hacısalihoğlu, 2014 yılında Ünal Aysal döneminde görevinden ayrılmış, 6 ay sonra tekrar görevine dönmüştü.