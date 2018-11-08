Galatasaray'da şok istifa! Terim kabul etmedi

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fatih Terim, Schalke maçı sonrası "Hasan Şaş kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip. Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı, zararından fazla" demişti.

Fatih terim bile ulaşamadı

Hasan Şaş derbi sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı. Terim bunun üzerine, Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.

Hasan Şaş çok üzgündü

Son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Önce telefon sonra yüz yüze

Bu şok gelişmeden haberdar olan Fatih Terim, Hasan Şaş'la önce telefonda sonra yüz yüze görüştü. Terim, "Evet hatalısın ancak bize yararın, zararından daha fazla" ifadesini kullanarak istifayı önledi.

(Takvim)