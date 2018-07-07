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Galatasaray'da şok gelişme! 2 oyuncu...

Galatasaray'da sakatlığı olduğu gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Tarık Çamdal, kadroda yer almadı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:20
Galatasaray'da şok gelişme! 2 oyuncu...

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İsviçre’ye gidiyor. Özel bir uçuşla saat 11.30’da Zürih’e hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, kamptaki ilk antrenmanını bu akşam yerel saatle 17.30’da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

İsviçre kampı kafilesinde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

Sakatlığı olduğu gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Tarık Çamdal, kadroda yer almadı.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA KATILACAKLAR

2018 Dünya Kupası'nda bulunan sonrasında ise burnundan ufak bir operasyon geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre’de katılacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:20
  1. Galatasaray
  2. Kadro

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