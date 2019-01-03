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Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:-"Serdar'ı da Ereni de çok seviyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle teknik olarak sezonun sonuna kadar kalan kısım için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim"

03 Ocak 2019 Perşembe 15:16
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcular Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un kariyer ve yeteneklerine saygı duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serdar'ı da Ereni de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu karar, yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu değil. Bu nedenle teknik olarak sezonun sonuna kadar kalan kısım için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki emekleri ve katkıları için hem kendi adıma hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum."

İki futbolcu da 2016-2017 sezonu öncesinde transfer oldukları Galatasaray'da 2,5 sezon forma giydi. Eren Derdiyok sarı-kırmızılı takımda çıktığı 84 resmi maçta 26 gol atarken, Serdar Aziz ise görev aldığı 51 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:16
  1. Eren Derdiyok
  2. Fatih Terim
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Serdar Aziz
  6. SÜPERLİG

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