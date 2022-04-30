Galatasaray'da seçim Haziran'a sarktı!

Galatasaray'da iptal olan seçimin yeni tarihi ile ilgili Burak Elmas, "Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'de mücadele etmeye devam ederken asıl gündemde iptal olan seçim yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Galatasaray 'da bugün yapılması planlanan ancak kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne tedbirin devamı yönündeki başvurusu sonrasında takımdaki seçime tedbir kararı konuldu ve seçim iptal edildi. Bu süreç sonrasında Burak Elmas, seçimin gerçekleşeceğini ancak yönetimle görüşerek seçim tarihiyle ilgili kararın gelecek hafta verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ayrıca bugün divan kurulu toplantısı gerçekleşti ve başkan Burak Elmas, bu divan kurulu toplantısını doğru bulmadığı için toplantıya katılmadı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Divan Kurulu'nda başkan Burak Elmas'a tepkiler vardı.

Bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda eleştirilerin hedefi olan başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenledi.

"Bu seçim olacak!"

Burak Elmas, "Maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine bugün de bir basın toplantısı yapma zaruretim oldu. Dün anlatmak istediğim şeylerle tam tersi bir algı yaratılmaya çalışıldı. 26 Mart'ta Olağan Genel Kurulu'nda ben ve arkadaşlarım, geçmişte yapılanların haricinde, Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim için elimizden gelen her şeyi yaptık.

Bunu anlamayanlara tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak! Birtakım davalar oldu. Bütün bu süreçti bir kez dahi bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımızdan çıkmadığı gibi her seferinde bu seçimin yapılacağını söyledik. Davalarda da şahitli masalarda tüm hukuki girişimlerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik.

Dün sabah, ilan etmiş olduğumuz ve bugün yapılması gereken seçimin iptaline dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve divan başkanımızı davet ettik ve bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mayıs tarihini istediklerini söylediler.