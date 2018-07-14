0553 313 94 23

Galatasaray'da savunmaya 1.92'lik Mbodji!

Belçika basını, Galatasaray’ın Anderlecht’in 28 yaşındaki Senegalli stoper Mbodji ile yakından ilgilendiğini iddia etti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:58
Galatasaray'da savunmaya 1.92'lik Mbodji!

Bir yandan Jason Denayer için Manchester City'nin kapısını aşındıran Galatasaray, bir yadan da başka stoperler için girişimlerini sürdürüyor.

SIKI PAZARLIK

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili son iddia ise Belçika medyasından geldi... Belçikalılar, Cimbom'un Anderlecht forması giyen Kara Mbodji ile yakından ilgilendiğini iddia ettiler. Haberde, Galatasaray Yönetimi'nin Belçika kulübüyle sıkı bir pazarlık halinde olduğunun da altı çizildi.

2020'DE SONA ERİYOR

Senegalli stoperin Anderlecht ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Mbodji, 1.92'lik boyuyla hava toplarına çok hakim bir stoper. Zaman zaman rakip kalede gol bulabiliyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:58
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar nasıl düşecek? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıkladı
    1. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    2. Oktar Babuna'nın annesinden şoke eden..
    3. Rusya zor dönemde! Sıkıntı Su-57’yi..
    4. İran'dan hala ses seda yok
    5. ABD’de vergi borcu olanlara seyahat..
    6. Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman..
    7. Change operasyonu! Şasi numaralarını..
    8. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    9. Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini..
    10. Galatasaray'da savunmaya 1.92'lik..
    11. Haftaya başlıyor! SSK emeklisine en az 1
    12. Balıkesir Erdek'te zincirleme kaza: 2..
    13. Ve ayrıntıları ortaya çıktı!
    14. Amerika yol açtı, Sözdar Avesta kaçtı!
    15. Türk jeti dünya sahnesinde
    16. Bedelli askerlik KHK'sı ne zaman?
    17. Kırkpınar'a yoğun ilgi! Otellerde yer..
    18. Meteoroloji uyardı: O saate dikkat!
    19. Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor!..
    20. Bedelli askerlik kararnamesi ne zaman..
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!