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Spor

Galatasaray’da pozitif vakaya rastlanmadı

Galatasaray Kulübü’nün bugün yaptırdığı korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:00:50 -
Galatasaray’da pozitif vakaya rastlanmadı

Galatasaray Kulübü’nün bugün yaptırdığı korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.


Sarı-kırmızılı kulübün korona virüs testiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir” denildi.

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