Galatasaray'da Ozan Kabak için karar verildi

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Ozan Kabak için karar çıktı. Genç oyuncu, Florya Metin Oktay Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda Ozan'ın gelecek planları konuşuldu.

Avrupa'nın devleri takip ediyor

Ozan'ı futbol sahnesine çıkartan Terim, "Bu sezon sonuna kadar takımda kalmanı istiyorum." dedi. Başarılı oyuncu da Terim'in bu sözüne "Tamam" diyerek karşılık verdi. Bilindiği üzere Ozan ile Manchester City, Watford, Inter ve Juventus ilgileniyordu.

"O gün, bugün değil"

Terim, Ozan ile yaptığı görüşme sonrasında, "Ozan elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacak. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ama o gün, bugün değil." dedi.