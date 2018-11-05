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Galatasaray'da önemli gelişme! Fransa'ya gidiyor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin en çok konuşulan ismi Belhanda hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:04
Galatasaray'da önemli gelişme! Fransa'ya gidiyor

Derbinin en çok konuşulan isimlerinden olan Younes Belhanda ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Belhanda, geçtiğimiz sezon başı 8,5 milyon euroya Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

Fas'lı futbolcu için Borussia Dortmund ve Monaco'nun ocak ayı transfer döneminde Sarı Kırmızılılara bir teklifte bulunabileceği öğrenildi. İki takımın scout'ları cuma akşamı oynanan derbide statta hazır bulundular.

Favre onu tanıyor ve istiyor

Yaz transfer sezonunda da Dortmund'un Belhanda'yı istediğine yönelik haberler hem Alman hem de Türk basınında birçok kez çıkmıştı. Şu anda Almanya Bundesliga'da namağlup olarak lider konumda bulunan Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın da Belhanda'yı sürekli izlettiği ve Faslı oyuncuyu istediği biliniyor.

Favre ve Belhanda Nice'te beraber çalışmışlar, 28 yaşındaki oyuncu da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini İsviçreli teknik adamla yaşamıştı.

Ve Monaco...

Fransa Ligue 1'de kötü günler geçiren ve son sıralara demir atan Monaco'da Thierry Henry kısa vadeli çözümler arıyor ve ona ilk önerilen oyunculardan biri de Younes Belhanda.

Öneren ise Belhanda'yla birlikte yine Nice'te çalışan ve oyuncu seçimlerinde önemli bir görevi olan Serge Recordier. Fransız futbol adamı şu anda Monaco'da transferden sorumlu önemli isimlerden bir tanesi. Recordier, Belhanda'yı Monaco'ya ocak ayında kazandırmak istiyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:04
  1. belhanda
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