Galatasaray'da neşeli idman - Antrenman öncesinde yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın doğum günü kutlandı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idmanda, kaleciler ayrı çalıştı. Oldukça neşeli geçtiği gözlenen antrenman, sınırlı alanda taktik oyunun ardından sona erdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Emre Akbaba ile Şener Özbayraklı'nın yanı sıra izinli Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne katılmadı. Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim'in antrenman öncesinde milli takımından dönen Faslı futbolcu Younes Belhanda ile özel olarak ilgilenmesi dikkati çekti.





- Hasan Şaş'a yumurtalı doğum günü kutlaması

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'a Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman öncesinde 43 yaşına giren Hasan Şaş için pasta kesildi. Hasan Şaş'ın mumları üflemesinin ardından Brezilyalı futbolcu Mariano, antrenörünün kafasına un döktü ve yumurta kırdı.

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