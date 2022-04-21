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Spor Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e astronomik teklif!
Spor

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e astronomik teklif!

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin yanında transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mustafa Muhammed'in talipleri artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:57:00 -
Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e astronomik teklif!

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin yanında transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mustafa Muhammed'in talipleri artmaya devam ediyor.

Fransa Ligi'nden Lille ve Marsilya'nın ardından Atalanta'nın da Mustafa Muhammed için girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray, Atalanta'nın gözden çıkardığı 8 milyon euroya sıcak bakıyor. İtalyan ekibinin teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşmesi an meselesi...

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Mostafa Mohamed için transfer iddiası ortaya atıldı. Taliplerinin her geçen gün arttığı Mısırlı oyuncu için yeni bir takım gemileri yaktı...

127 MİLYON TL
Atalanta yetkililerinin Mustafa Muhammed ile sözleşme için ilk teklif sunmak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Atalanta'nın Mustafa Muhammed için sarı-kırmızılıların kapısını 8 milyon euro yaklaşık 127 milyon TL'lik bir teklifle çalacağı ifade edildi.

GALATASARAY TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Galatasaray, Mısırlı golcüsü için 8 milyon euro civarı bir resmî teklifin gelmesi durumdaMustafa Muhammed'in satışına onay vereceği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın yanı sıra, Lille ve Marsilya da yakın takipte. Bu sezon Galatasaray ile 36 maça çıkan Mısırlı golcü 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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