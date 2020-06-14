Galatasaray'da Muslera depremi! Hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayan Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı. Kaleci Fernando Muslera, 15. dakika bir pozisyon sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi.
Rizespor, 15. dakikada gole çok yaklaştı. Muslera gole izin vermezken yaşanan pozisyonda sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.