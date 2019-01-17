0553 313 94 23

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

17 Ocak 2019 Perşembe 14:13
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

Oyuncular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:13
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPERLİG
  5. Velican Öndeş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye sanayisi artık yeni bir sayfa açmalı"
    1. "Türkiye sanayisi artık yeni bir sayfa..
    2. Şimdi tazesi yok ama... Kurusu da yeter!
    3. "Ekmeleddin'den daha kötüsü çıktı..
    4. Karadeniz'deki olumsuz hava nedeniyle..
    5. "Hollanda istihbaratının..
    6. Saadet Partisi Ağrı belediye başkan..
    7. "PKK'nın kalıntıları varsa güvenli..
    8. Maden işçisinin cesedine 35 gün sonra..
    9. " Trend Raporu"nda en çok talep gören..
    10. Esed’le yeniden masada! YPG’den dansöz..
    11. İşte Aile Bakanı Selçuk'un arayıp..
    12. Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden..
    13. Küle dönen evdeki 91 yaşındaki kadın,..
    14. Tedavi edilen şahin yeniden doğaya..
    15. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı..
    16. Ali Aktaş Saadet Partisi Antalya..
    17. Araç muayenesinde yeni dönem! Artık..
    18. Saadet Partisi'nde adaylar belli oldu
    19. ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri..
    20. M3 para arzı arttı
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı