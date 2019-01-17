Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları17 Ocak 2019 Perşembe 14:13
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.
Oyuncular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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