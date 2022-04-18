Galatasaray'da maç öncesi Torrent depremi! Tepkinin haddi hesabı yok
Galatasaray'da sezon sonu ayrılması beklenen İspanyol hoca Torrent'in tercihleri taraftarları çılgına çevirdi. Yeni transferler Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan Torrent, Barış Alper ve Morutan'ı kadroya almadı. 34 yaşındaki Babel ve hiç oynatmadığı Pulgar'ı ilk 11'e alan Torrent'e gösterilen tepki sosyal medyayı salladı.
Galatasaray'da geleceği karanlık gözüken isimlerden biri de Domenec Torrent. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yerine takımı emanet ettiği İspanyol hocanın Malatya maçındaki tercihleri Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı.
Galatasaraylı taraftarlar küme düşmeyi garantilemiş Malatya karşısında Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan, Morutan ve Barış Alper'i kadronun dışında bırakan Torrent'e ateş püskürdü. 34 yaşındaki Babel ve formayı unutan kiralık Pulgar'ın ilk 11'de görev alması bardağı taşıran son damla oldu.
İşte sosyal medyadaki yorumlar: