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Galatasaray'da kriz devam ediyor! 'Seçime gidebiliriz'

Galatasaray'ın eski başkanı Yarsuvat, mevcut yönetim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:52
Galatasaray'da kriz devam ediyor! 'Seçime gidebiliriz'

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Duygun Yarsuvat'ın açıklamaları:

Galatasaray Adası'nda yetki verilmemesinin sebebi, istenilen yetkiler adanın elden çıkabilecek duruma gelmesiydi. Galatasaray Adası'nın tabusu, Galatasaray Kulübü'ne aittir. Tapulu bir arazimizdir. Üzerinde koparılan kıyameti hiç anlamıyorum. Padişah torununun torunu geldi 'Burası benim' dedi. Senin ise bize dava aç. Gitti devlete karşı açtı ve davayı kaybetti.

'OTELİN İNŞAATI BİTER'

Otel benim dönemimde yapılmaya başlandı. Benden sonra da devam etti. Otelin şu an parası hazır, 9 milyon doları var. O kredi de Dursun Özbek'in teminatı var. Eğer o teminatı, yeni yöneticiler üstlenirse, otelin inşaatı biter.

'O OYLARI ALAMAZDI'

Genel kurulda söz almadım. Söz alsaydım söyleyecektim ama biraz susayım dedim. 'Böyle tatil gününde size eziyet ediyorum' diye söze başladılar. Bu söz, Galatasaraylı olmayan birine ait olabilir. Dağdan gelip de şehirliyi kovamazsınız. Bize göre herkes Galatasaraylı'dır. Galatasaray'ın değerlerini benimsemiş, özümsemiş olan herkes Galatasaraylıdır. Mustafa Cengiz bilmeli ki, onu oraya Galatasaraylılar getirdi. Bir ayrıl yapılmadan getirildi. Yoksa Mustafa Cengiz o oyları alamazdı. Zaten bir tepki seçimiydi. Dursun Özbek'e karşı duyulan tepki, baskın seçim isteği Galatasaraylı olanları rahatsız etti.

'SEÇİME GİDEBİLİRİZ'

Galatasaray'ın büyüklüğü karşısında tutunamıyor herhalde. Bu yönetim, Galatasaray'ı tanımıyor. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışıyor. Yönetime de söyledik. 'Sizlerle yola devam etmek istiyoruz' dedik. Olmazsa yeniden seçime gidebiliriz.

'TEK PAY TERİM'İN'

Bu yaşananlar Fatih Terim'e olumsuz yansımaz. Oyuncular Fatih Terim'i seviyor ve Fatih Terim'in takımın üzerinde de hakimiyeti var. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta da tek pay Fatih Terim'in

'TRİBÜNE GÖRE İDARE EDİLMEZ'

Tribünlere göre kulüp idare edilmez...Sosyal medyaya göre de kulüp yönetilmez. Tribünlerin yaptıkları yegane şey de 'yönetim istifa' protestoları...

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:52
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