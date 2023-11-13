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Spor Galatasaray'da kayıp yıldızlar: Kerem ve Icardi sahada yok!
Spor

Galatasaray'da kayıp yıldızlar: Kerem ve Icardi sahada yok!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 22:03:00 -
Galatasaray'da kayıp yıldızlar: Kerem ve Icardi sahada yok!

Galatasaray'da sezona formda başlayan Aktürkoğlu ve Mauro Icardi, bu sezon sarı-kırmızılılarda son maçlarda formsuz görüntüsüyle taraftarın tepkisini almış durumda.

Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Bayern Münih maçının yorgunluğuyla sahaya çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, rakibine diş geçiremedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu kayıplarda!
Sarı-kırmızılılarda son maçlarda kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu ise, formsuz görüntüsü ile dikkat çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu forvet arkasında oynadığı son 8 maçta 9'u Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 şut attı, Sadece Manchester United karşısında gol bulabildi. 10 numara pozisyonunda bekleneni veremeyen Kerem, ceza sahası önünde kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.

Icardi yoksa galibiyette yok!
Galatasaray, geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in ilk 9 haftasında 10 kez ağları sarsma başarısı göstermişti. Futbolcu için Beşiktaş ile ligde oynanan derbide yaşadığı sakatlığın ardından ise işler tam tersine gitti. Icardi, iğne yardımıyla çıktığı Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında ağları sarsamadı. Icardi ile ilgili tecrübeli teknik direktör Okan Buruk'un ileriki maçlarda nasıl bir karar vereceği büyük merak konusu haline geldi.

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