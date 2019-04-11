Galatasaray'da iki yıllık imza! KAP'a bildirildi Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Galatasaray, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yıllık 950 bin euro kazanan Linnes'in yeni maaşı 1.4 milyon euro olacak. Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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