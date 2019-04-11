Galatasaray'da iki yıllık imza! KAP'a bildirildi
Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Galatasaray, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.11 Nisan 2019 Perşembe 23:01
Galatasaray, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yıllık 950 bin euro kazanan Linnes'in yeni maaşı 1.4 milyon euro olacak.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.
Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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