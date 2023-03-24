Galatasaray'da Icardi defteri bu sefer kapanacak gibi!

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi kısa sürecek gibi. Kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra PSG'ye dönecek olan yıldızın bir sonraki adresi netleşmeye başladı. PSG'nin Mauro Icardi için istediği yüksek ücret, oyuncuya Galatasaray kapılarını kapatıyor. Akşam'a göre;

Kısa sürede Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılara veda ediyor. Cimbom ile 1 yıllık kiralık sözleşme yapan Mauro Icardi, Galatasaray'daki performansıyla yeniden vitrine çıkmıştı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almak istese de PSG'nin yüksek talebi transferin önünü tıkıyor. 2020 yılında yıldız futbolcuya 50 milyon euro ödeyen PSG, olabildiğince az zarar etme hedefinde.

MAURO ICARDI İÇİN EN AZ 25 MİLYON EURO

PSG, Mauro Icardi için 25 milyon euronun altındaki rakamları direkt reddedecek. Milan ve Inter'in de peşinde koştuğu Icardi'nin yeni sezonda Serie A'da forma giymesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY MACERASI TAMAMLANIYOR

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalması neredeyse imkansız görünürken, Arjantinli yıldız Sarı-Kırmızılılardaki kısa macerasını şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray ile Süper Lig'de 14 maça çıkan Mauro Icardi 9 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.