  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2008 krizini bilen isim korkuttu! Bu kez İflas için o iki banka işaret edildi

Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! AK Parti Fulya Öztürk'e teklif yaptı

Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu

Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan hedefleri belirledi, o ülkenin bombardıman uçakları vurdu

Tüm Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ABD'li firma, Türkiye'de tek tek evlere gidip...

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt
Spor Galatasaray'da Icardi defteri bu sefer kapanacak gibi!
Spor

Galatasaray'da Icardi defteri bu sefer kapanacak gibi!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 12:44:00 -
Galatasaray'da Icardi defteri bu sefer kapanacak gibi!

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi kısa sürecek gibi. Kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra PSG'ye dönecek olan yıldızın bir sonraki adresi netleşmeye başladı. PSG'nin Mauro Icardi için istediği yüksek ücret, oyuncuya Galatasaray kapılarını kapatıyor. Akşam'a göre;

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi kısa sürecek gibi. Kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra PSG'ye dönecek olan yıldızın bir sonraki adresi netleşmeye başladı. PSG'nin Mauro Icardi için istediği yüksek ücret, oyuncuya Galatasaray kapılarını kapatıyor. Akşam'a göre;

Kısa sürede Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılara veda ediyor. Cimbom ile 1 yıllık kiralık sözleşme yapan Mauro Icardi, Galatasaray'daki performansıyla yeniden vitrine çıkmıştı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almak istese de PSG'nin yüksek talebi transferin önünü tıkıyor. 2020 yılında yıldız futbolcuya 50 milyon euro ödeyen PSG, olabildiğince az zarar etme hedefinde.

MAURO ICARDI İÇİN EN AZ 25 MİLYON EURO

PSG, Mauro Icardi için 25 milyon euronun altındaki rakamları direkt reddedecek. Milan ve Inter'in de peşinde koştuğu Icardi'nin yeni sezonda Serie A'da forma giymesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY MACERASI TAMAMLANIYOR

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalması neredeyse imkansız görünürken, Arjantinli yıldız Sarı-Kırmızılılardaki kısa macerasını şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray ile Süper Lig'de 14 maça çıkan Mauro Icardi 9 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23