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Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

- Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla bitiren Galatasaray'da kaleci Muslera, maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak en çok forma giyen oyuncu oldu- Sarı-kırmızılı ekipte Eren Derdiyok kaydettiği 7 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunurken, Onyekuru da 6 golle skora katkı yaptı- Galatasaray'da birer kırmızı kart gören Belhanda, Serdar Aziz ve Ndiaye en hırçın oyuncular olarak öne çıktı

25 Aralık 2018 Salı 11:37
Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 29 puanla tamamlayan Galatasaray'da en istikrarlı oyuncu kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonun ilk yarısında da en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 26 futbolcunun görev aldığı sarı-kırmızılı takımda Muslera, geride kalan 17 maçta da ilk 11'de görev aldı ve toplam bin 529 dakika sahada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı, 16 karşılaşmada bin 348 dakika oynayan Brezilyalı futbolcu Mariano Filho ile 15 müsabakada bin 152 dakika sahada kalan Nijeryalı Henry Onyekuru takip etti.

Galatasaray'da en fazla süre alan Türk oyuncu, 13 maçta bin 85 dakika forma giyen genç Ozan Kabak olurken, Eren Derdiyok ise 13 karşılaşmada bin 24 dakika görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda 16 yaşındaki Mustafa Kapı ile kaleci İsmail Çipe birer maçta birer dakika forma giyerken, genç oyunculardan Celil Yüksel 2 müsabakada 13 dakika, Yunus Akgün de 5 karşılaşmada 39 dakika sahada kaldı.


- En golcüsü Eren Derdiyok


Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın en skorer ismi Eren Derdiyok oldu.

Eren Derdiyok, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 7 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak renklerine dahil ettiği Nijeryalı Henry Onyekuru ise 6 golle skora katkı yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda Garry Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ryan Donk ve Serdar Aziz ikişer, Fernando Reges, Maicon Roque, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Martin Linnes de birer kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında 30 golü bulunan Galatasaray'ın diğer iki golünü ise MKE Ankaragücü maçında Bakary Kone, Atiker Konyaspor müsabakasında da Uğur Demirok kendi kalesinde attı.


- Hırçınlar Belhanda, Serdar Aziz ve Ndiaye


Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Serdar Aziz ve Badou Ndiaye, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Ligin geride kalan bölümünde Belhanda 1 kırmızı 3 sarı, Serdar Aziz 1 kırmızı 2 sarı, Ndiaye de birer kımızı ve sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda Mairano ve Fernando da altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.


- İlk yarı karnesi

Galatasaray'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreGolSarı kartKırmızı kart
Fernando Muslera17171529010
Mariano Filho16151348060
Henry Onyekuru15131152610
Ozan Kabak13121085030
Eren Derdiyok13111024710
Fernando Reges1211957160
Maicon Roque139902100
Yuto Nagatomo1010900020
Papa Ndiaye109853011
Sinan Gümüş1111833120
Serdar Aziz1010827221
Garry Rodrigues1210792320
Sofiane Feghouli138691110
Younes Belhanda109680031
Ömer Bayram97651110
Selçuk İnan105561020
Ahmet Çalık65510000
Ryan Donk86505210
Emre Akbaba65418200
Martin Linnes63290100
Muğdat Çelik61160000
Bafetimbi Gomis1045000
Yunus Akgün5039000
Celil Yüksel2013000
İsmail Çipe101000
Mustafa Kapı101000

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:37
  1. Eren Derdiyok
  2. Fernando Muslera
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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