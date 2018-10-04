Galatasaray'da forvet müjdesi! 1 milyon Euro...

Galatasaray'a Niasse müjdesi... Teknik patron Fatih Terim'in talebi doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine aldı. Fanatik'in haberine göre, Senegalli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, ilk nabız yoklamasını bile yapmış durumda.

YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Niasse'ın menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Kulübü Everton'da istediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla yeniden çıkış yapacağına inanıyor. Daha önce Akhisar formasıyla Türkiye'de ter döken Niasse, özellikle Terim'le çalışmak istiyor.

EVERTON'LA İLİŞKİLER İYİ

İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar kontratı bulunan Niasse, tarafların anlaşması halinde imzaya hazır. Galatasaray şimdi, Onyekuru'yu kiralarken iyi ilişkiler kurduğu Everton'dan aynı şartlarda Niasse'ı da transfer etmeye çalışacak. Hedef kiralık anlaşmasını 1,5 sezonluğuna, maksimum 1 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında bitirebilmek.