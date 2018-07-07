Galatasaray'da flaş kadro dışı kararı!

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

Sonradan katılacaklar;

Belhanda, Gomis, Nagatomo, Muslera

FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından sponsor hastane Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere başarılı bir ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.