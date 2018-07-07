THY - İmaj
0553 313 94 23

Galatasaray'da flaş kadro dışı kararı!

Galatasaray'ın İsviçre kamp kadrosunda sağ ayak baş parmağındaki ağrıları devam eden Ciğerci ve sözleşmesi sonlandırılacak olan Çamdal yer almadı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:35
Galatasaray'da flaş kadro dışı kararı!

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

Sonradan katılacaklar;
Belhanda, Gomis, Nagatomo, Muslera

FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından sponsor hastane Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere başarılı bir ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:35
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak
    1. Kahramanın silah arkadaşları kabri..
    2. MOSSAD Suriye'ye bu saat için..
    3. 'Cezalandırılıyorum çünkü 70 yıllık..
    4. AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla..
    5. Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!
    6. Bakan açıkladı! Yeni bir TV kanalı..
    7. İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya..
    8. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    9. Meteoroloji TV ne zaman yayına başlıyor?
    10. Flaş! Memurlara 3 ayrı zam!
    11. Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?
    12. İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini..
    13. Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem..
    14. O ilçelerde yasak kalktı!
    15. İsmail Kahraman görevi devretti
    16. Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde..
    17. Bahçede oturan anneanne ile torunu..
    18. Serdar Özkan, Süper Lig ekibine imzayı..
    19. AK Parti Grupbaşkanvekili ve Meclis..
    20. Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!