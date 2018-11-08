THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Galatasaray'da Fernando Reges koşulara başladı

Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:55
Galatasaray'da Fernando Reges koşulara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. 

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2'ye 2 ve 4'e 4 dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümde ise dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. 

Öte yandan Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.

Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:55
  1. Kayseri
  2. SÜPER LİG
  3. GALATASARAY
  4. Fernando

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızların arabasında görenler şaşırıp kaldı... 3 kadın, 2 erkek, 5 koyun!
    1. Hırsızların arabasında görenler..
    2. İDDEF’ten Gine’de aşevi hizmeti
    3. Yassine Benzia'nın menajeri açıkladı!..
    4. İYİ Parti'de o isim disiplin kuruluna..
    5. Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin..
    6. Hayatında ilk kez gördü, koşarak..
    7. Çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale..
    8. Hayvan taşıyan kamyon, minibüsle..
    9. Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday..
    10. Çikolatanın anavatanı neresi?
    11. Atatürk Havalimanı'nda 31 kg kokain..
    12. Karanlık odatv milleti aşağılayıp,..
    13. 91 gümüş sikke ele geçirildi
    14. Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti!..
    15. Kaymakamlık binasında kafasına sıktı,..
    16. Üniversite öğrencisi sınava gitmek..
    17. CHP İstanbul adayları belli oldu,..
    18. Çay kanseri önlüyor mu?
    19. Galatasaray'da Fernando Reges koşulara..
    20. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...