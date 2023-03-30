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Spor Galatasaray'da Erden Timur gelişmesi! Tamı tamına 100 milyon TL...
Spor

Galatasaray'da Erden Timur gelişmesi! Tamı tamına 100 milyon TL...

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:36:00 -
Galatasaray'da Erden Timur gelişmesi! Tamı tamına 100 milyon TL...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılıların kasasına 100 Milyon TL koyacağını açıkladı.

Galatasaray'da 2015-17 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, başarısız olduğu ilk döneminde yönetim içinden yeterli desteği alamamıştı.

Özbek'e ikinci döneminde futbolu emanet ettiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan maddi manevi destek geldi.

Timur'un, nisan ayında 400 milyon TL ödemesi bulunan sarı-kırmızılı kulübe bir süre önce 100 milyon TL kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıktı.

Erden Timur'un başında olduğu NEF, stadın ve erkek basketbol takımının isim sponsoru konumunda.
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