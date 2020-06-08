Galatasaray’da Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferi tamam

DG Sivasspor’un bu sezonki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti. Her iki futbolcunun mukavelesinin de temmuz ayında bitecek olması, onları daha da çekici kıldı.

Çünkü bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacaktı. Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sezon uzayınca ön protokolün süresi bu transferlerde sıkıntı haline geldi.

Paralar yattı transfer bitti

Akşam'ın haberine göre; bu dönemde Fenerbahçe’nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı. Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500’er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptı. 15 Haziran tarihi gelmeden yönetim, 500’er bin euroluk imza parasını her iki futbolcunun da banka hesabına yatırdı. Böylelikle olası bir Fenerbahçe manevrasının da önüne geçilmiş oldu.

3.5 milyon liralık imza paraları verildi

Öte yandan Mert Hakan Yandaş’ın menajerinin Fenerbahçe’yle görüşmesi, Galatasaray Yönetimi’ni kızdırdı. İmza paralarının bu sebeple erken yatırıldığı konuşuluyor. Euro kuru 7 TL olarak sabitlendi. Yani oyunculara 3.5 milyon liralık imza paraları verildi.

Galatasaray forması giyecekler

Her iki isim de önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacında kaliteli yerli isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan yönetim ise büyük bir iş başardı.