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Spor Galatasaray'da Efe Güven'le yollar ayrıldı
Spor

Galatasaray'da Efe Güven'le yollar ayrıldı

Galatasaray Başantrenör Efe Güven ile yolları ayırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 15:59:00 -
Galatasaray'da Efe Güven'le yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı'nda bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018’den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

"Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz"

Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven’e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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